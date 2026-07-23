Сара Бейлек одолела Марию Тимофееву во втором круге турнира WTA-250 в Праге
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40-я ракетка мира чешская теннисистка Сара Бейлек вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Праге после победы во втором круге над экс-россиянкой Марией Тимофеевой, ныне представляющей Узбекистан и занимающей в мировом рейтинге 84-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:1.
Прага. 2-й круг
23 июля 2026, четверг. 17:40 МСК
84
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
40
Сара Бейлек
С. Бейлек
По ходу матча Тимофеева не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. Бейлек также ни разу не подала навылет, не сделала двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти.
В следующем круге Бейлер сразится с австрийкой Лилли Таггер.
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