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Мария Тимофеева — Сара Бейлек, результат матча 23 июля 2026, счёт 0:2, 2-й круг; WTA 250 Прага

Сара Бейлек одолела Марию Тимофееву во втором круге турнира WTA-250 в Праге
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40-я ракетка мира чешская теннисистка Сара Бейлек вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Праге после победы во втором круге над экс-россиянкой Марией Тимофеевой, ныне представляющей Узбекистан и занимающей в мировом рейтинге 84-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:1.

Прага. 2-й круг
23 июля 2026, четверг. 17:40 МСК
Мария Тимофеева
84
Узбекистан
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Сара Бейлек
40
Чехия
Сара Бейлек
С. Бейлек

По ходу матча Тимофеева не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. Бейлек также ни разу не подала навылет, не сделала двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге Бейлер сразится с австрийкой Лилли Таггер.

Сетка турнира WTA-250 в Праге
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