Сара Бейлек одолела Марию Тимофееву во втором круге турнира WTA-250 в Праге

40-я ракетка мира чешская теннисистка Сара Бейлек вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Праге после победы во втором круге над экс-россиянкой Марией Тимофеевой, ныне представляющей Узбекистан и занимающей в мировом рейтинге 84-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:1.

По ходу матча Тимофеева не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. Бейлек также ни разу не подала навылет, не сделала двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге Бейлер сразится с австрийкой Лилли Таггер.