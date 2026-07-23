Александр Бублик кратко отреагировал на выход в полуфинал турнира в Кицбюэле
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик опубликовал у себя в телеграм-канале реакцию на выход в полуфинал турнира категории ATP-250 в Кицбюэле. В четвертьфинале он за 1 час 9 минут одолел словака Алекса Молчана, занимающего в мировом рейтинге 81-е место, с результатом 6:3, 6:2.
Кицбюэль. 1/4 финала
23 июля 2026, четверг. 17:35 МСК
11
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
81
Алекс Молчан
А. Молчан
«Помните, дети, главное — это подача», — написал теннисист.
В полуфинале Бублик сразится с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (31-я ракетка мира).
Турнир в Кицбюэле завершится в воскресенье, 25 июля. Александр Бублик является его действующим чемпионом. Во втором полуфинале сразятся Янник Ханфман (Германия) и Кентен Алис (Франция).
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