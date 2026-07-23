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Андрей Рублёв — Тимофей Скатов, результат матча 23 июля 2026, счёт 2:0, 2-й круг; ATP 250 Эшторил

Андрей Рублёв стартовал с уверенной победы на турнире АТР-250 в Эшториле
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14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Эшториле, Португалия, одолев в своём стартовом матче казахстанца Тимофея Скатова, занимающего в мировом рейтинге 163-е место. Встреча соперников продолжалась ровно один час и завершилась со счётом 6:1, 6:1.

Эшторил. 2-й круг
23 июля 2026, четверг. 19:10 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Тимофей Скатов
163
Казахстан
Тимофей Скатов
Т. Скатов

По ходу матча Рублёв сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и сумел реализовать 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. Скатов подал навылет один раз, сделал четыре двойные ошибки, а также реализовал один брейк-пойнт из двух.

В следующем круге Рублёв сразится с французом Люкой Ван Ашем (78-я ракетка мира).

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