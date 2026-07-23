Андрей Рублёв стартовал с уверенной победы на турнире АТР-250 в Эшториле

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Эшториле, Португалия, одолев в своём стартовом матче казахстанца Тимофея Скатова, занимающего в мировом рейтинге 163-е место. Встреча соперников продолжалась ровно один час и завершилась со счётом 6:1, 6:1.

По ходу матча Рублёв сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и сумел реализовать 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. Скатов подал навылет один раз, сделал четыре двойные ошибки, а также реализовал один брейк-пойнт из двух.

В следующем круге Рублёв сразится с французом Люкой Ван Ашем (78-я ракетка мира).