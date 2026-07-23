Элина Аванесян вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Гамбурге

208-я ракетка мира армянская теннисистка Элина Аванесян вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Гамбурге, одолев во втором круге представительницу Казахстана Юлию Путинцеву, занимающую в мировом рейтинге 79-е место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась со счётом 6:3, 2:6, 6:2.

По ходу матча Аванесян не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать 9 брейк-пойнтов из 11. Путинцева подала навылет два раза, сделала три двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 11.

В следующем круге Аванесян сразится с украинкой Александрой Олейниковой.