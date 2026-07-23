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Элина Аванесян — Юлия Путинцева, результат матча 23 июля 2026, счёт 2:1, 2-й круг; WTA 250 Гамбург

Элина Аванесян вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 в Гамбурге
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208-я ракетка мира армянская теннисистка Элина Аванесян вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Гамбурге, одолев во втором круге представительницу Казахстана Юлию Путинцеву, занимающую в мировом рейтинге 79-е место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась со счётом 6:3, 2:6, 6:2.

Гамбург (ж). 2-й круг
23 июля 2026, четверг. 18:30 МСК
Элина Аванесян
208
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
3 		6 2
         
Юлия Путинцева
79
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

По ходу матча Аванесян не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать 9 брейк-пойнтов из 11. Путинцева подала навылет два раза, сделала три двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 11.

В следующем круге Аванесян сразится с украинкой Александрой Олейниковой.

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