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Люси Гавличкова — Барбора Крейчикова, результат матча 23 июля 2026, счёт 0:2, 2-й круг; WTA 250 Прага

Крейчикова одолела соотечественницу Гавличкову во 2-м круге турнира WTA-250 в Праге
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26-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова во втором круге турнира категории WTA-250 в Праге обыграла соотечественницу Люси Гавличкову, занимающую в мировом рейтинге 226-место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Прага. 2-й круг
23 июля 2026, четверг. 19:00 МСК
Люси Гавличкова
226
Чехия
Люси Гавличкова
Л. Гавличкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Барбора Крейчикова
26
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

По ходу матча Гавличкова сделала два эйса, допустила три двойные ошибки и не смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Крейчикова подала навылет пять раз, сделала две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 12.

В следующем круге Крейчикова сразится с ещё одной чешкой, Доминикой Шальковой (127-я ракетка мира).

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