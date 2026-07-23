Крейчикова одолела соотечественницу Гавличкову во 2-м круге турнира WTA-250 в Праге

26-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова во втором круге турнира категории WTA-250 в Праге обыграла соотечественницу Люси Гавличкову, занимающую в мировом рейтинге 226-место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

По ходу матча Гавличкова сделала два эйса, допустила три двойные ошибки и не смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Крейчикова подала навылет пять раз, сделала две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 12.

В следующем круге Крейчикова сразится с ещё одной чешкой, Доминикой Шальковой (127-я ракетка мира).