Соревнования по теннису на Олимпиаде-2028 начнутся спустя 3 дня после окончания Уимблдона

Организационный комитет Олимпиады-2028, которая пройдёт в Лос-Анджелесе, опубликовал регламент соревнований по теннису на предстоящих Играх. Согласно расписанию, турнир в мужском и женском одиночном разрядах, где выступят по 64 игрока, начнётся 20 июля. Соревнования в парном разряде с участием 32 пар стартуют на день раньше, 19 июля.

Примечательно, что между стартом соревнований в одиночном разряде на Олимпиаде и финалом Уимблдона в Лондоне пройдёт лишь три полных дня – заключительный матч на травяном турнире «Большого шлема» запланирован на 16 июля.

Действующим чемпионом Олимпиады по теннису является серб Новак Джокович, чемпионкой — Чжэн Циньвэнь (Китай).