Рублёв прокомментировал победу над Скатовым во втором круге турнира в Эшториле
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14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победный для себя матч второго круга турнира категории АТР-250 в португальском Эшториле. Россиянин за один час одолел казахстанца Тимофея Скатова, занимающего в мировом рейтинге 163-ю строчку, со счётом 6:1, 6:1.
Эшторил. 2-й круг
23 июля 2026, четверг. 19:10 МСК
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
163
Тимофей Скатов
Т. Скатов
«Счастлив быть тут, я здесь впервые. Игровые условия не совсем простые, но хорошо, что смог одержать победу в двух сетах, провести на корте минимум времени и быть насколько возможно свежим к завтрашнему дню», – приводит слова Рублёва официальный сайт АТР.
В следующем круге Рублёв сразится с французом Люкой Ван Ашем (78-я ракетка мира).
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