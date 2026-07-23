15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв прокомментировал победу над Скатовым во втором круге турнира в Эшториле

Рублёв прокомментировал победу над Скатовым во втором круге турнира в Эшториле
Комментарии

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победный для себя матч второго круга турнира категории АТР-250 в португальском Эшториле. Россиянин за один час одолел казахстанца Тимофея Скатова, занимающего в мировом рейтинге 163-ю строчку, со счётом 6:1, 6:1.

Эшторил. 2-й круг
23 июля 2026, четверг. 19:10 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Тимофей Скатов
163
Казахстан
Тимофей Скатов
Т. Скатов

«Счастлив быть тут, я здесь впервые. Игровые условия не совсем простые, но хорошо, что смог одержать победу в двух сетах, провести на корте минимум времени и быть насколько возможно свежим к завтрашнему дню», – приводит слова Рублёва официальный сайт АТР.

В следующем круге Рублёв сразится с французом Люкой Ван Ашем (78-я ракетка мира).

Сетка турнира в Эшториле
Материалы по теме
Рублёв в Эшториле всего за час разгромил представителя Казахстана. И продлил серию побед
Рублёв в Эшториле всего за час разгромил представителя Казахстана. И продлил серию побед
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android