Рублёв прокомментировал победу над Скатовым во втором круге турнира в Эшториле

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победный для себя матч второго круга турнира категории АТР-250 в португальском Эшториле. Россиянин за один час одолел казахстанца Тимофея Скатова, занимающего в мировом рейтинге 163-ю строчку, со счётом 6:1, 6:1.

«Счастлив быть тут, я здесь впервые. Игровые условия не совсем простые, но хорошо, что смог одержать победу в двух сетах, провести на корте минимум времени и быть насколько возможно свежим к завтрашнему дню», – приводит слова Рублёва официальный сайт АТР.

В следующем круге Рублёв сразится с французом Люкой Ван Ашем (78-я ракетка мира).