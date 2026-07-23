«Можешь подать с пятью двойными и выиграть». Бублик — о выходе в полуфинал в Кицбюэле

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о своей победе в четвертьфинале турнира категории АТР-250 в Кицбюэле. За 1 час 9 минут он одолел словака Алекса Молчана, занимающего в мировом рейтинге 81-е место, с результатом 6:3, 6:2. В одном из геймов второго сета Бублик допустил пять двойных ошибок. В следующем круге казахстанец сразится с Томасом Мартином Этчеверри из Аргентины.

«Самый важный удар в теннисе – подача, поэтому зрители могут извлечь неплохой урок из этой игры. Ты можешь подать с пятью двойными ошибками и всё равно выиграть матч.

Думаю, Этчеверри – отличный теннисист, в этом году он выиграл свой дебютный титул на грунте. Мы с ним уже пару раз играли. Матч будет сложным, но я постараюсь подготовиться. Надеюсь на хорошее самочувствие и просто буду неплохо подавать», – цитирует Бублика официальный сайт АТР.