«Можешь подать с пятью двойными и выиграть». Бублик — о выходе в полуфинал в Кицбюэле

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о своей победе в четвертьфинале турнира категории АТР-250 в Кицбюэле. За 1 час 9 минут он одолел словака Алекса Молчана, занимающего в мировом рейтинге 81-е место, с результатом 6:3, 6:2. В одном из геймов второго сета Бублик допустил пять двойных ошибок. В следующем круге казахстанец сразится с Томасом Мартином Этчеверри из Аргентины.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
«Самый важный удар в теннисе – подача, поэтому зрители могут извлечь неплохой урок из этой игры. Ты можешь подать с пятью двойными ошибками и всё равно выиграть матч.
Думаю, Этчеверри – отличный теннисист, в этом году он выиграл свой дебютный титул на грунте. Мы с ним уже пару раз играли. Матч будет сложным, но я постараюсь подготовиться. Надеюсь на хорошее самочувствие и просто буду неплохо подавать», – цитирует Бублика официальный сайт АТР.
- 23 июля 2026
-
22:30
-
22:09
-
21:42
-
21:19
-
20:58
-
20:16
-
19:58
-
19:20
-
19:04
-
18:52
-
16:52
-
16:08
-
16:00
-
15:15
-
14:35
-
12:19
-
10:42
-
10:19
- 22 июля 2026
-
23:50
-
20:21
-
19:44
-
18:50
-
17:42
-
16:58
-
15:39
-
15:20
-
14:48
-
14:28
-
14:20
-
14:07
-
13:55
-
13:49
-
13:18
-
12:46
-
12:36