15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Можешь подать с пятью двойными и выиграть». Бублик — о выходе в полуфинал в Кицбюэле

«Можешь подать с пятью двойными и выиграть». Бублик — о выходе в полуфинал в Кицбюэле
Комментарии

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о своей победе в четвертьфинале турнира категории АТР-250 в Кицбюэле. За 1 час 9 минут он одолел словака Алекса Молчана, занимающего в мировом рейтинге 81-е место, с результатом 6:3, 6:2. В одном из геймов второго сета Бублик допустил пять двойных ошибок. В следующем круге казахстанец сразится с Томасом Мартином Этчеверри из Аргентины.

Кицбюэль. 1/4 финала
23 июля 2026, четверг. 17:35 МСК
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Алекс Молчан
81
Словакия
Алекс Молчан
А. Молчан

«Самый важный удар в теннисе – подача, поэтому зрители могут извлечь неплохой урок из этой игры. Ты можешь подать с пятью двойными ошибками и всё равно выиграть матч.

Думаю, Этчеверри – отличный теннисист, в этом году он выиграл свой дебютный титул на грунте. Мы с ним уже пару раз играли. Матч будет сложным, но я постараюсь подготовиться. Надеюсь на хорошее самочувствие и просто буду неплохо подавать», – цитирует Бублика официальный сайт АТР.

Материалы по теме
«Мы поставим на матч наши гонорары». Хачанов и Бублик устроили теннисный праздник в Москве
«Мы поставим на матч наши гонорары». Хачанов и Бублик устроили теннисный праздник в Москве
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android