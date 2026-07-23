Арина Соболенко показала, как провела время с близкими в Минске

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала у себя на странице в соцсети фотографии, сделанные во время посещения её родного города – Минска.

В столице Беларуси Соболенко на минувшей неделе открыла две грунтовые площадки на территории СДЮШОР, где занималась в детстве. На снимках Арина запечатлена с родственниками, включая младшую сестру Антонину, с женихом Георгиосом, а также с тренером Антоном Дубровым и менеджером Андреем Василевским.

Фото: Личный архив Арины Соболенко

Фото: Личный архив Арины Соболенко

Фото: Личный архив Арины Соболенко

Фото: Личный архив Арины Соболенко

«В хорошей компании», — подписала коллекцию фото Соболенко, сопроводив текст эмодзи в виде красного сердца.