«Никогда об этом не говорила». Ана Иванович — о панических атаках в конце карьеры

Победительница «Ролан Гаррос» – 2008 сербская теннисистка Ана Иванович рассказала, что одной из причин завершения её карьеры в 29 лет стали проблемы с психическим здоровьем и панические атаки.

«В последние годы моей карьеры у меня случались очень сильные панические атаки, как только я выходила на корт. Никогда об этом не говорила.

Проблемы в игре? На самом деле я просто паниковала и не могла продолжать матчи. Ужасно боялась возвращаться на корт на следующий день и играть перед публикой», — приводит слова Иванович Bild со ссылкой на хорватское ток-шоу «Neuspjeh prvaka».

Ана Иванович была первой ракеткой мира. На её счету, помимо победы в «Ролан Гаррос», в 2008-м, финал Australian Open в том же году.