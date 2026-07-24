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«Никогда об этом не говорила». Ана Иванович — о панических атаках в конце карьеры

«Никогда об этом не говорила». Ана Иванович — о панических атаках в конце карьеры
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Победительница «Ролан Гаррос» – 2008 сербская теннисистка Ана Иванович рассказала, что одной из причин завершения её карьеры в 29 лет стали проблемы с психическим здоровьем и панические атаки.

«В последние годы моей карьеры у меня случались очень сильные панические атаки, как только я выходила на корт. Никогда об этом не говорила.

Проблемы в игре? На самом деле я просто паниковала и не могла продолжать матчи. Ужасно боялась возвращаться на корт на следующий день и играть перед публикой», — приводит слова Иванович Bild со ссылкой на хорватское ток-шоу «Neuspjeh prvaka».

Ана Иванович была первой ракеткой мира. На её счету, помимо победы в «Ролан Гаррос», в 2008-м, финал Australian Open в том же году.

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