«Меня не привлекала игра до 40». Ана Иванович — о завершении карьеры в 29 лет

Бывшая сербская теннисистка Ана Иванович вспомнила, с каким чувством завершила карьеру в конце 2016 года. Ранее спортсменка призналась, что в последние годы карьеры испытывала сильные панические атаки.

«Завершение карьеры было непростым шагом. Мне было тяжело бросить теннис, потому что он был в моей жизни с пяти лет, это моя первая любовь. То, что я действительно любила и в чём была хорошо. Но чувствовала, что настало подходящее время.

Мне не хватает больших турниров, адреналина, но не жалею о своем решении. Очень счастлива сейчас. Помню, как в 20 с небольшим лет говорила, что не собираюсь играть до 40. Меня это никогда не привлекало, потому что я знала, что хочу заниматься в жизни другими вещами» — приводит слова Иванович Bild со ссылкой на хорватское ток-шоу «Neuspjeh prvaka».