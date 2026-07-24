Андрей Рублёв — Люка Ван Аш: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала турнира в Эшториле

Сегодня, 24 июля, на грунтовых кортах Эшторила, Португалия, продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня за выход в полуфинал сразятся 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Франции Люка Ван Аш, занимающий в мировом рейтинге 78-е место.

Начало встречи запланировано на 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча между Рублёвым и Ван Ашем.

Рублёв ведёт 1-0 по личным встречам. Он выиграл на харде Вашингтона-2024 во втором круге — 4:6, 6:3, 6:4.

Несколькими днями ранее россиянин выиграл свой 18-й титул на турнире АТР-250 в Бостаде.