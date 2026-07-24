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Андрей Рублёв — Люка Ван Аш: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала турнира в Эшториле

Андрей Рублёв — Люка Ван Аш: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала турнира в Эшториле
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Сегодня, 24 июля, на грунтовых кортах Эшторила, Португалия, продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня за выход в полуфинал сразятся 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Франции Люка Ван Аш, занимающий в мировом рейтинге 78-е место.

Эшторил. 1/4 финала
24 июля 2026, пятница. 15:30 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Люка Ван Аш
78
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш

Начало встречи запланировано на 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинального матча между Рублёвым и Ван Ашем.

Рублёв ведёт 1-0 по личным встречам. Он выиграл на харде Вашингтона-2024 во втором круге — 4:6, 6:3, 6:4.

Несколькими днями ранее россиянин выиграл свой 18-й титул на турнире АТР-250 в Бостаде.

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