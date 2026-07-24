Синнер — лидер по призовым за 2026 год по версии Sportico, Мирра Андреева попала в топ-5

Авторитетное издание Sportico представило рейтинг призовых в теннисе за сезон-2026 после Уимблдона. Его безоговорочным лидером стал первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, на данный момент выигравший пять «Мастерсов» и Уимблдон. Вице-лидером рейтинга является чемпион «Ролан Гаррос» — 2026 немец Александр Зверев.

В топ-10 лучших по призовым за 2026 год попала чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 россиянка Мирра Андреева (четвёртое место).

Янник Синнер (Италия) — $ 11,62 млн. Александр Зверев (Германия) – $ 9,03 млн. Линда Носкова (Чехия) – $ 6,19 млн. Мирра Андреева (Россия) – $ 5,58 млн. Арина Соболенко (Беларусь) – $ 5,08 млн. Елена Рыбакина (Казахстан) – $ 4,66 млн. Каролина Мухова (Чехия) – $ 4,46 млн. Карлос Алькарас (Испания) – $ 4,37 млн. Кори Гауфф (США) – $ 4,11 млн. Флавио Коболли (Италия) – $ 3,87 млн.

Полностью с рейтингом Sportico можно ознакомиться здесь.