Синнер — лидер по призовым за 2026 год по версии Sportico, Мирра Андреева попала в топ-5
Авторитетное издание Sportico представило рейтинг призовых в теннисе за сезон-2026 после Уимблдона. Его безоговорочным лидером стал первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, на данный момент выигравший пять «Мастерсов» и Уимблдон. Вице-лидером рейтинга является чемпион «Ролан Гаррос» — 2026 немец Александр Зверев.
В топ-10 лучших по призовым за 2026 год попала чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 россиянка Мирра Андреева (четвёртое место).
- Янник Синнер (Италия) — $ 11,62 млн.
- Александр Зверев (Германия) – $ 9,03 млн.
- Линда Носкова (Чехия) – $ 6,19 млн.
- Мирра Андреева (Россия) – $ 5,58 млн.
- Арина Соболенко (Беларусь) – $ 5,08 млн.
- Елена Рыбакина (Казахстан) – $ 4,66 млн.
- Каролина Мухова (Чехия) – $ 4,46 млн.
- Карлос Алькарас (Испания) – $ 4,37 млн.
- Кори Гауфф (США) – $ 4,11 млн.
- Флавио Коболли (Италия) – $ 3,87 млн.
Полностью с рейтингом Sportico можно ознакомиться здесь.
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