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Синнер — лидер по призовым за 2026 год по версии Sportico, Мирра Андреева попала в топ-5

Синнер — лидер по призовым за 2026 год по версии Sportico, Мирра Андреева попала в топ-5
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Авторитетное издание Sportico представило рейтинг призовых в теннисе за сезон-2026 после Уимблдона. Его безоговорочным лидером стал первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, на данный момент выигравший пять «Мастерсов» и Уимблдон. Вице-лидером рейтинга является чемпион «Ролан Гаррос» — 2026 немец Александр Зверев.

В топ-10 лучших по призовым за 2026 год попала чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 россиянка Мирра Андреева (четвёртое место).

  1. Янник Синнер (Италия) — $ 11,62 млн.
  2. Александр Зверев (Германия) – $ 9,03 млн.
  3. Линда Носкова (Чехия) – $ 6,19 млн.
  4. Мирра Андреева (Россия) – $ 5,58 млн.
  5. Арина Соболенко (Беларусь) – $ 5,08 млн.
  6. Елена Рыбакина (Казахстан) – $ 4,66 млн.
  7. Каролина Мухова (Чехия) – $ 4,46 млн.
  8. Карлос Алькарас (Испания) – $ 4,37 млн.
  9. Кори Гауфф (США) – $ 4,11 млн.
  10. Флавио Коболли (Италия) – $ 3,87 млн.

Полностью с рейтингом Sportico можно ознакомиться здесь.

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