Участие Алькараса в «Мастерсе» в Цинциннати не гарантировано — La Verdad

Участие третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса в предстоящем «Мастерсе» в Цинциннати, который пройдёт в США с 11 по 23 августа, не гарантировано даже с учётом прибытия спортсмена на место соревнований. Об этом сообщает La Verdad. Турнир в Цинциннати должен стать первым для Алькараса после возвращения в тур с момента полученной в апреле травмы запястья.

«Прогресс положителен, Алькарас уже отрабатывает удары, хоть и всё ещё делает это умеренно. Его целью является постепенное увеличение ритма работы в ближайшие недели. Предположительно, он приедет на «Мастерс» в Цинциннати с намерением там выступить, но его участие не гарантировано, и в случае, если он решит там сыграть, его физическая форма не обязательно будет идеальной», — говорится в материале La Verdad.