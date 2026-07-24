«Мне здесь действительно нравится». Андрей Рублёв — об атмосфере на турнире в Эшториле

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв положительно оценил атмосферу на текущем турнире категории АТР-250 в португальском городе Эшторил. В четверг, 23 июля, россиянин вышел в четвертьфинал соревнований после разгромной победы над казахстанцем Тимофеем Скатовым (6:1, 6:1).

– Как ты уже говорил, это твой первый раз в основной сетке. В 2017 году ты играл здесь квалификацию. Ты рассказывал нам, что почти ничего не помнишь, потому что пробыл здесь совсем недолго. Сейчас ты провёл здесь уже несколько дней. Что можешь сказать о турнире, атмосфере и общем впечатлении от этого места?

– Мне очень нравится этот город. За последние несколько дней мы несколько раз отлично поужинали, немного погуляли по пляжу. Так что это очень красивый город, и мне здесь действительно нравится, – сказал Рублёв в интервью на корте после матча.