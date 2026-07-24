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«Мне здесь действительно нравится». Андрей Рублёв — об атмосфере на турнире в Эшториле

«Мне здесь действительно нравится». Андрей Рублёв — об атмосфере на турнире в Эшториле
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14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв положительно оценил атмосферу на текущем турнире категории АТР-250 в португальском городе Эшторил. В четверг, 23 июля, россиянин вышел в четвертьфинал соревнований после разгромной победы над казахстанцем Тимофеем Скатовым (6:1, 6:1).

Эшторил. 2-й круг
23 июля 2026, четверг. 19:10 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Тимофей Скатов
163
Казахстан
Тимофей Скатов
Т. Скатов

– Как ты уже говорил, это твой первый раз в основной сетке. В 2017 году ты играл здесь квалификацию. Ты рассказывал нам, что почти ничего не помнишь, потому что пробыл здесь совсем недолго. Сейчас ты провёл здесь уже несколько дней. Что можешь сказать о турнире, атмосфере и общем впечатлении от этого места?
– Мне очень нравится этот город. За последние несколько дней мы несколько раз отлично поужинали, немного погуляли по пляжу. Так что это очень красивый город, и мне здесь действительно нравится, – сказал Рублёв в интервью на корте после матча.

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