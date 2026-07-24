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Ана Иванович рассказала, что считает соперничество с Марией Шараповой главным в карьере

Ана Иванович рассказала, что считает соперничество с Марией Шараповой главным в карьере
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Победительница «Ролан Гаррос» – 2008 сербская теннисистка Ана Иванович высказалась на тему близкой дружбы в спорте и рассказала, что считает соперничество с россиянкой Марией Шараповой главным в своей карьере.

«Думаю, для Светланы Кузнецовой и Елены Янкович я была не очень удобной теннисисткой. Моё главное соперничество было с Марией Шараповой, так как мы из одного поколения, провели много матчей друг с другом.

В теннисе вообще мало близкой дружбы. Сейчас я дружу с некоторыми из девочек, с которыми играла, и с кем-то из них мы очень близки. Но в то время дружбы особо не было. Не думаю, что за это ответственны только сами теннисисты: вся команда и экосистема, выстроенная вокруг спорта, играют в этом роль. Для настоящей дружбы там просто не остаётся места», — сказала Иванович в интервью (Ne)uspjeh prvaka.

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