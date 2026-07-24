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Маррей прибыл с Дрейпером в США перед серией турниров в Америке

Маррей прибыл с Дрейпером в США перед серией турниров в Америке
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Победитель трёх турниров «Большого шлема» теннисист Энди Маррей прибыл в США с нынешней 147-й ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером в преддверии старта серии турниров в Америке. Спортсмены были замечены на тренировочных кортах перед началом «пятисотника» в Вашингтоне.

Фото: LTA

В мае стало известно, что Маррей вошёл в тренерский штаб Дрейпера на травяной сезон. Британец с осени 2025 года восстанавливается после полученной травмы руки. В этом году он уже пропустил Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Первым для Дрейпера с момента взятой в апреле паузы турниром стал АТР-250 в Истбурне, где британец дошёл до полуфинала.

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