Носкова и Мухова встретились с президентом Чехии после победы на Уимблдоне-2026

Седьмая ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова и её соотечественница Каролина Мухова, занимающая в рейтинге WTA шестое место, посетили встречу с президентом своей страны Петром Павлом после успешного выступления на Уимблдоне-2026. Носкова стала победительницей травяного мэйджора в Лондоне, в финале одолев Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

Фото: hrad.cz

Финал Уимблдона стал первым в истории турниров «Большого шлема», где в заключительном матче мэйджора встретились две чешские спортсменки. Для Носковой этот титул стал вторым в сезоне и третьим — в карьере. 21 июня она одержала победу на «пятисотнике» в Берлине, где в финале оказалась сильнее американки Джессики Пегулы, обыграв её со счётом 6:4, 4:6, 6:3.