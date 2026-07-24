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Носкова и Мухова встретились с президентом Чехии после победы на Уимблдоне-2026

Носкова и Мухова встретились с президентом Чехии после победы на Уимблдоне-2026
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Седьмая ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова и её соотечественница Каролина Мухова, занимающая в рейтинге WTA шестое место, посетили встречу с президентом своей страны Петром Павлом после успешного выступления на Уимблдоне-2026. Носкова стала победительницей травяного мэйджора в Лондоне, в финале одолев Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 3
6 		5 6
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Фото: hrad.cz

Финал Уимблдона стал первым в истории турниров «Большого шлема», где в заключительном матче мэйджора встретились две чешские спортсменки. Для Носковой этот титул стал вторым в сезоне и третьим — в карьере. 21 июня она одержала победу на «пятисотнике» в Берлине, где в финале оказалась сильнее американки Джессики Пегулы, обыграв её со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

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