Алина Чараева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-250 в Гамбурге

117-я ракетка мира экс российская теннисистка Алина Чараева, ныне представляющая Армению, не смогла выйти в 1/2 финала турнира категории WTA-250 в Гамбурге, уступив в четвертьфинале сопернице из Венгрии Анне Бондарь, занимающей в мировом рейтинге 97-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 1:6, 6:7 (3:7).

По ходу встречи Бондарь подала навылет два раза, не сделала ни одной двойной ошибки, а также сумела реализовать 4 брейк-пойнта из 11. Чараева не сделала эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных.

В полуфинале Бондарь сразится с победительницей встречи между Александрой Олейниковой и Элиной Аванесян.