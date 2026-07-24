Алина Чараева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-250 в Гамбурге
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117-я ракетка мира экс российская теннисистка Алина Чараева, ныне представляющая Армению, не смогла выйти в 1/2 финала турнира категории WTA-250 в Гамбурге, уступив в четвертьфинале сопернице из Венгрии Анне Бондарь, занимающей в мировом рейтинге 97-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 1:6, 6:7 (3:7).
Гамбург (ж). 1/4 финала
24 июля 2026, пятница. 12:10 МСК
97
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
117
Алина Чараева
А. Чараева
По ходу встречи Бондарь подала навылет два раза, не сделала ни одной двойной ошибки, а также сумела реализовать 4 брейк-пойнта из 11. Чараева не сделала эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных.
В полуфинале Бондарь сразится с победительницей встречи между Александрой Олейниковой и Элиной Аванесян.
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