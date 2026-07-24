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Анна Бондарь — Алина Чараева, результат матча 24 июля 2026, счёт 2:0, 1/4 финала; WTA 250 Гамбург

Алина Чараева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-250 в Гамбурге
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117-я ракетка мира экс российская теннисистка Алина Чараева, ныне представляющая Армению, не смогла выйти в 1/2 финала турнира категории WTA-250 в Гамбурге, уступив в четвертьфинале сопернице из Венгрии Анне Бондарь, занимающей в мировом рейтинге 97-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 1:6, 6:7 (3:7).

Гамбург (ж). 1/4 финала
24 июля 2026, пятница. 12:10 МСК
Анна Бондарь
97
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 3
         
Алина Чараева
117
Армения
Алина Чараева
А. Чараева

По ходу встречи Бондарь подала навылет два раза, не сделала ни одной двойной ошибки, а также сумела реализовать 4 брейк-пойнта из 11. Чараева не сделала эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных.

В полуфинале Бондарь сразится с победительницей встречи между Александрой Олейниковой и Элиной Аванесян.

Сетка турнира WTA-250 в Гамбурге
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