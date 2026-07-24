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Янник Синнер: вместе с командой уже готовимся ко второй части сезона

Янник Синнер: вместе с командой уже готовимся ко второй части сезона
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что готовится со своей командой к началу второй половины игрового сезона.

«Вместе с моей командой мы уже готовимся ко второй части сезона и возвращению на хардовые корты. Первые семь месяцев пролетели как мгновение, и мы добились отличных результатов. Конечно, очень рады, что защитили свой титул на Уимблдоне, это поистине особенный момент для всех нас», – приводит слова Синнера Il Secolo XIX.

Синнер в текущем сезоне выиграл шесть титулов. Пять из них покорились итальянцу на «Мастерсах» в Монте-Карло, Мадриде, Риме, Индиан-Уэллсе и Майами, а шестой — на Уимблдоне.

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