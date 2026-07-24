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Александра Олейникова — Элина Аванесян, результат матча 24 июля 2026, Rt; 1/4 финала; WTA 250 Гамбург

Аванесян вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Гамбурге на снятии Олейниковой
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208-я ракетка мира армянская теннисистка Элина Аванесян, ранее представлявшая Россию, вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Гамбурге на снятии своей соперницы, представительницы Украины Александры Олейниковой, занимающей в мировом рейтинге 45-е место. Спортсменки не успели сыграть ни одного гейма, победа автоматически отошла Аванесян.

Гамбург (ж). 1/4 финала
24 июля 2026, пятница. 15:05 МСК
Александра Олейникова
45
Украина
Александра Олейникова
А. Олейникова
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Элина Аванесян
208
Армения
Элина Аванесян
Э. Аванесян

В следующем круге Элина Аванесян сразится с венгерской теннисисткой Анной Бондарь, ранее одолевшей Алину Чараеву — ещё одну экс-россиянку, ныне выступающую за Армению. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:3).

Турнир в Гамбурге завершится в воскресенье, 26 июля.

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