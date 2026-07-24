Аванесян вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Гамбурге на снятии Олейниковой

208-я ракетка мира армянская теннисистка Элина Аванесян, ранее представлявшая Россию, вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Гамбурге на снятии своей соперницы, представительницы Украины Александры Олейниковой, занимающей в мировом рейтинге 45-е место. Спортсменки не успели сыграть ни одного гейма, победа автоматически отошла Аванесян.

В следующем круге Элина Аванесян сразится с венгерской теннисисткой Анной Бондарь, ранее одолевшей Алину Чараеву — ещё одну экс-россиянку, ныне выступающую за Армению. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:3).

Турнир в Гамбурге завершится в воскресенье, 26 июля.