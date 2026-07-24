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Рублёв эмоционально пожаловался на качество корта по ходу матча четвертьфинала в Эшториле

Рублёв эмоционально пожаловался на качество корта по ходу матча четвертьфинала в Эшториле
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв по ходу матча четвертьфинала турнира категории АТР-250 в Эшториле, Португалия, экспрессивно высказался о качестве грунтового корта. Сегодня, 24 июля, за выход в полуфинал россиянин сражается с французом Люка Ван Ашем (78-е место в рейтинге АТР). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Эшторил. 1/4 финала
24 июля 2026, пятница. 16:10 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
5
2
         
Люка Ван Аш
78
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш

После заработанного соперником брейк-пойнта в третьем гейме встречи Рублёв эмоционально выкрикнул на английском языке, что даже в турецкой Анталье корты лучше, чем на текущем турнире.

На прошлой неделе россиянин выиграл свой 18-й титул в карьере на турнире АТР-250 в Бостаде.

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