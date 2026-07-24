«Ответить на вопрос непросто». Синнер — о том, каким хочет остаться в памяти болельщиков

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер перечислил некоторые аспекты, благодаря которым хотел бы запомниться зрителям через 10 лет.

«Что бы я хотел, чтобы люди помнили обо мне в первую очередь через 10 лет? Мне всего 24, ответить на этот вопрос непросто. Помимо результатов, достигнутых на корте, я хотел бы, чтобы люди помнили меня как человека, а также за ценности, которые мне привили родители.

Возможно, некоторые запомнят меня, ещё и потому что им нравилось смотреть мои матчи. Когда я играю в Италии, зрители всегда оказывают мне огромную поддержку, надеюсь, что смогу также передать радость и позитивную энергию», — приводит слова Синнера Secolo XIX.