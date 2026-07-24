Александр Бублик вышел в финал турнира АТР-250 в Кицбюэле

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в финал розыгрыша турнира АТР-250 в Кицбюэле, Австрия, обыграв представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри (31-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Бублик выполнил семь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из шести. Томас Мартин Этчеверри сделал в игре семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и не реализовал единственный брейк-пойнт, который ему удалось заработать в матче.

В финале турнира в Кицбюэле Александр Бублик сыграет с французским теннисистом Кентеном Алисом (83-й номер рейтинга).