Александр Бублик вышел в финал турнира АТР-250 в Кицбюэле
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в финал розыгрыша турнира АТР-250 в Кицбюэле, Австрия, обыграв представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри (31-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.
Кицбюэль. 1/2 финала
24 июля 2026, пятница. 15:40 МСК
11
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
31
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Бублик выполнил семь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из шести. Томас Мартин Этчеверри сделал в игре семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и не реализовал единственный брейк-пойнт, который ему удалось заработать в матче.
В финале турнира в Кицбюэле Александр Бублик сыграет с французским теннисистом Кентеном Алисом (83-й номер рейтинга).
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