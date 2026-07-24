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Александр Бублик — Томас Мартин Этчеверри, результат матча 24 июля 2026, счет 2:0, 1/2 финала АТР-250 Кицбюэль

Александр Бублик вышел в финал турнира АТР-250 в Кицбюэле
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в финал розыгрыша турнира АТР-250 в Кицбюэле, Австрия, обыграв представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри (31-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Кицбюэль. 1/2 финала
24 июля 2026, пятница. 15:40 МСК
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Томас Мартин Этчеверри
31
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. За время матча Бублик выполнил семь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из шести. Томас Мартин Этчеверри сделал в игре семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и не реализовал единственный брейк-пойнт, который ему удалось заработать в матче.

В финале турнира в Кицбюэле Александр Бублик сыграет с французским теннисистом Кентеном Алисом (83-й номер рейтинга).

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Календарь турнира в Кицбюэле
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