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Определились финалисты турнира АТР-250 в Кицбюэле

Определились финалисты турнира АТР-250 в Кицбюэле
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Сегодня, 24 июля, состоялись полуфинальные матчи в рамках розыгрыша грунтового турнира АТР-250 в Кицбюэле, Австрия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнования.

Теннис. АТР-250. Кицбюэль (Австрия), финал:

Александр Бублик (Казахстан) — Кентен Алис (Франция).

В полуфинале турнира Александр Бублик обыграл аргентинского теннисиста Томаса Мартина Этчеверри со счётом 6:3, 6:4, а Кентен Алис оказался сильнее представителя Германии Янника Ханфмана — 6:4, 7:6 (7:2).

Турнир в Кицбюэле проходит с 20 по 26 июля. Призовой фонд соревнований составляет € 612 620. Действующим победителем турнира является Александр Бублик.

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