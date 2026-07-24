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Маяр Шериф — Паула Бадоса, результат матча 24 июля 2026, счет 2:1, 1/4 финала WTA-250 Гамбург

Бадоса во второй раз за неделю уступила Шериф и не смогла выйти в 1/2 финала в Гамбурге
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93-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла выйти в 1/2 финала турнира WTA-250 в Гамбурге, Германия, проиграв представительнице Египта Маяр Шериф (73-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 4:6.

Гамбург (ж). 1/4 финала
24 июля 2026, пятница. 14:10 МСК
Маяр Шериф
73
Египет
Маяр Шериф
М. Шериф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 2 6
6 4 		7 7 4
         
Паула Бадоса
93
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Теннисистки провели на корте 3 часа 29 минут. За время матча Маяр Шериф выполнила одну подачу навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 8 брейк-пойнтов из 16. Паула Бадоса сделала в игре два эйса, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 18.

Стоит отметить, что испанка во второй раз за неделю проиграла Шериф. Несколькими днями ранее теннисистки встретились в финале турнира в румынских Яссах, где Бадоса снялась во втором сете при счёте 4:6, 0:4.

В полуфинале турнира в Гамбурге Шериф сыграет с победительницей встречи между немкой Тамарой Карпач и украинкой Ангелиной Калининой.

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