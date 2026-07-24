Бадоса во второй раз за неделю уступила Шериф и не смогла выйти в 1/2 финала в Гамбурге

93-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла выйти в 1/2 финала турнира WTA-250 в Гамбурге, Германия, проиграв представительнице Египта Маяр Шериф (73-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 4:6.
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Теннисистки провели на корте 3 часа 29 минут. За время матча Маяр Шериф выполнила одну подачу навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогла реализовать 8 брейк-пойнтов из 16. Паула Бадоса сделала в игре два эйса, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 18.
Стоит отметить, что испанка во второй раз за неделю проиграла Шериф. Несколькими днями ранее теннисистки встретились в финале турнира в румынских Яссах, где Бадоса снялась во втором сете при счёте 4:6, 0:4.
В полуфинале турнира в Гамбурге Шериф сыграет с победительницей встречи между немкой Тамарой Карпач и украинкой Ангелиной Калининой.
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