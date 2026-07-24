Рублёв сенсационно проиграл 78-й ракетке мира в 1/4 финала турнира в Эшториле
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14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в 1/2 финала турнира АТР-250 в Эшториле (Португалия), уступив французу Люке Ван Ашу (78-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 3:6, 4:6.
Эшторил. 1/4 финала
24 июля 2026, пятница. 16:10 МСК
14
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
78
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш
Теннисисты провели на корте 2 часа 16 минут. За время матча Андрей Рублёв выполнил восемь подач навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смог реализовать 1 из 11 брейк-пойнтов. Люка Ван Аш сделал в игре пять эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал 2 из 11 брейк-пойнтов.
За выход в финал турнира в Эшториле Люка Ван Аш поспорит с ещё одним французским теннисистом Юго Гастоном (109-й номер рейтинга).
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