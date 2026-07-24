26-й номер рейтинга чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в 1/2 финала турнира WTA-250 в Праге, Чехия, обыграв соотечественницу Доминику Шалькову (127-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За время матча Крейчикова выполнила три подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Доминика Шалькова сделала в игре один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи.

В полуфинале турнира в Праге Барбора Крейчикова сыграет с австрийской теннисисткой Лилли Таггер (74-й номер рейтинга).