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Доминика Шалькова — Барбора Крейчикова, результат матча 24 июля 2026, счет 0:2, 1/4 финала WTA-250 Прага

Барбора Крейчикова вышла в 1/2 финала турнира WTA-250 в Праге
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26-й номер рейтинга чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в 1/2 финала турнира WTA-250 в Праге, Чехия, обыграв соотечественницу Доминику Шалькову (127-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Прага. 1/4 финала
24 июля 2026, пятница. 18:45 МСК
Доминика Шалькова
127
Чехия
Доминика Шалькова
Д. Шалькова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Барбора Крейчикова
26
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За время матча Крейчикова выполнила три подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Доминика Шалькова сделала в игре один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи.

В полуфинале турнира в Праге Барбора Крейчикова сыграет с австрийской теннисисткой Лилли Таггер (74-й номер рейтинга).

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