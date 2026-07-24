Определились участницы 1/2 финала турнира WTA-250 в Праге

Сегодня, 24 июля, состоялись матчи 1/4 финала розыгрыша хардового турнира WTA-250 в Праге, Чехия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с участницами полуфинальных матчей соревнования.

Теннис. WTA-250. Прага (Чехия), 1/2 финала:

Лилли Таггер (Австрия) — Барбора Крейчикова (Чехия, 2);

Тереза Валентова (Чехия, 5) — Дарья Снигур (Украина, 8).

Турнир в Праге проходит с 20 по 26 июля. Призовой фонд турнира составляет $ 283 347. Действующей победительницей соревнований является чешка Мари Боузкова, которая в финале прошлогоднего турнира была сильнее соотечественницы Линды Носковой со счётом 2:6, 6:1, 6:3.