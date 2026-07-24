15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились участницы 1/2 финала турнира WTA-250 в Гамбурге

Определились участницы 1/2 финала турнира WTA-250 в Гамбурге
Комментарии

Сегодня, 24 июля, состоялись матчи 1/4 финала розыгрыша грунтового турнира WTA-250 в Гамбурге, Германия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с участницами полуфинальных матчей соревнования.

Теннис. WTA-250. Гамбург (Германия), 1/2 финала:

Элина Аванесян (Армения) — Анна Бондарь (Венгрия);

Майя Шериф (Египет) — Тамара Корпач (Германия).

Турнир в Гамбурге проходит с 20 по 26 июля. Призовой фонд соревнований составляет € 246 388. Действующей победительницей турнира является француженка Лоис Буассон, которая в финале обыграла Анну Бондарь со счётом 7:5, 6:3. Француженка из-за травмы не принимает участие в соревнованиях этого года.

Сетка турнира в Гамбурге
Календарь турнира в Гамбурге
Материалы по теме
От теннисисток требуют подтвердить пол для допуска к турнирам. Всё из-за прихоти Трампа
От теннисисток требуют подтвердить пол для допуска к турнирам. Всё из-за прихоти Трампа
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android