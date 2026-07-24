Определились участницы 1/2 финала турнира WTA-250 в Гамбурге

Сегодня, 24 июля, состоялись матчи 1/4 финала розыгрыша грунтового турнира WTA-250 в Гамбурге, Германия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с участницами полуфинальных матчей соревнования.

Теннис. WTA-250. Гамбург (Германия), 1/2 финала:

Элина Аванесян (Армения) — Анна Бондарь (Венгрия);

Майя Шериф (Египет) — Тамара Корпач (Германия).

Турнир в Гамбурге проходит с 20 по 26 июля. Призовой фонд соревнований составляет € 246 388. Действующей победительницей турнира является француженка Лоис Буассон, которая в финале обыграла Анну Бондарь со счётом 7:5, 6:3. Француженка из-за травмы не принимает участие в соревнованиях этого года.