Янник Синнер и Новак Джокович снялись с предстоящего «Мастерса» в Монреале

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 24-кратный победитель мэйджоров серб Новак Джокович снялись с предстоящего розыгрыша «Мастерса» в канадском Монреале, сообщает пресс-служба турнира в социальной сети Х.

Посев турнира возглавит немецкий теннисист Александр Зверев, второй номер у канадца Феликса Оже-Альяссима. Стоит отметить, что Синнер и Джокович не принимали участие в розыгрыше прошлогоднего турнира.

«Мастерс» в Монреале пройдёт со 2 по 13 августа. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Бен Шелтон.