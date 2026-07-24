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Янник Синнер и Новак Джокович снялись с предстоящего «Мастерса» в Монреале

Янник Синнер и Новак Джокович снялись с предстоящего «Мастерса» в Монреале
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 24-кратный победитель мэйджоров серб Новак Джокович снялись с предстоящего розыгрыша «Мастерса» в канадском Монреале, сообщает пресс-служба турнира в социальной сети Х.

Посев турнира возглавит немецкий теннисист Александр Зверев, второй номер у канадца Феликса Оже-Альяссима. Стоит отметить, что Синнер и Джокович не принимали участие в розыгрыше прошлогоднего турнира.

«Мастерс» в Монреале пройдёт со 2 по 13 августа. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Бен Шелтон.

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