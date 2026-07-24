«Лучшая победа в моей карьере». Люка Ван Аш — о матче с Рублёвым в Эшториле

78-я ракетка мира французский теннисист Люка Ван Аш прокомментировал победу в 1/4 финала турнира АТР-250 в Эшториле, Португалия, над россиянином Андреем Рублёвым. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

«Очень-очень счастлив после сегодняшней победы. На данный момент это лучшая победа в моей карьере, она очень много для меня значит. Матч получился тяжёлым, но я доволен уровнем своей игры.

Мне очень нравится Португалия. Всегда здесь хорошо выступал, люблю это место, и выход в полуфинал — это большой шаг вперёд в моей карьере», — приводит слова Ван Аша пресс-служба АТР.

За выход в финал турнира в Эшториле Люка Ван Аш поспорит с соотечественником Юго Гастоном.