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«Лучшая победа в моей карьере». Люка Ван Аш — о матче с Рублёвым в Эшториле

«Лучшая победа в моей карьере». Люка Ван Аш — о матче с Рублёвым в Эшториле
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78-я ракетка мира французский теннисист Люка Ван Аш прокомментировал победу в 1/4 финала турнира АТР-250 в Эшториле, Португалия, над россиянином Андреем Рублёвым. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Эшторил. 1/4 финала
24 июля 2026, пятница. 16:10 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Люка Ван Аш
78
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш

«Очень-очень счастлив после сегодняшней победы. На данный момент это лучшая победа в моей карьере, она очень много для меня значит. Матч получился тяжёлым, но я доволен уровнем своей игры.

Мне очень нравится Португалия. Всегда здесь хорошо выступал, люблю это место, и выход в полуфинал — это большой шаг вперёд в моей карьере», — приводит слова Ван Аша пресс-служба АТР.

За выход в финал турнира в Эшториле Люка Ван Аш поспорит с соотечественником Юго Гастоном.

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