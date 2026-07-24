«Это смешно уже, #####!» Андрей Рублёв выругался по ходу матча с Ван Ашем

Сегодня, 24 июля, в Эшториле, Португалия, прошёл матч 1/4 финала турнира АТР-250, в котором встречались 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и француз Люка Ван Аш, занимающий 78-ю строчку рейтинга. Матч завершился со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу французского теннисиста. В одном из моментов встречи российский теннисист не смог сдержать эмоций и нецензурно выругался.

«Это смешно уже, #####! Просто смешно!» — сказал Рублёв после одного из розыгрышей.

Стоит отметить, что по ходу матча Рублёв жаловался на качество покрытия корта.

За выход в финал турнира в Эшториле Люка Ван Аш поспорит с соотечественником Юго Гастоном.