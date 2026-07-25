Дардери в трёх сетах обыграл 88-ю ракетку мира и вышел в 1/2 финала турнира в Эшториле

21-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери вышел в 1/2 финала турнира АТР-250 в Эшториле, Португалия, обыграв хозяина кортов Жайме Фарию (88-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 7:5, 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа 29 минут. За время матча Дардери выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать 4 брейк-пойнта из 10. Фария сделал семь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных.

За выход в финал турнира в Эшториле Лучано Дардери поспорит с бельгийским теннисистом Александром Блоксом (38-й номер рейтинга).