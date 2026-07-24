«Доволен результатом и тем, как сыграл». Бублик — о выходе в финал турнира в Кицбюэле

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал выход в финал турнира АТР-250 в Кицбюэле, Австрия. В полуфинальном матче турнира казахстанец обыграл аргентинского теннисиста Томаса Мартина Этчеверри со счётом 6:3, 6:4.

«Думаю, провёл отличный матч. Считаю, что хорошо подготовился и сумел реализовать тактику, которую мы наметили перед встречей. Поэтому очень доволен и результатом, и тем, как сыграл», – сказал Бублик в интервью на корте после матча.

В финале турнира в Кицбюэле Бублик сыграет с французским теннисистом Кентеном Алисом (83-й номер рейтинга), который в своём полуфинале обыграл немца Янника Ханфмана (6:4, 7:6).