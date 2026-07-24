«Доволен результатом и тем, как сыграл». Бублик — о выходе в финал турнира в Кицбюэле
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал выход в финал турнира АТР-250 в Кицбюэле, Австрия. В полуфинальном матче турнира казахстанец обыграл аргентинского теннисиста Томаса Мартина Этчеверри со счётом 6:3, 6:4.
Кицбюэль. 1/2 финала
24 июля 2026, пятница. 15:40 МСК
11
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|4
31
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
«Думаю, провёл отличный матч. Считаю, что хорошо подготовился и сумел реализовать тактику, которую мы наметили перед встречей. Поэтому очень доволен и результатом, и тем, как сыграл», – сказал Бублик в интервью на корте после матча.
В финале турнира в Кицбюэле Бублик сыграет с французским теннисистом Кентеном Алисом (83-й номер рейтинга), который в своём полуфинале обыграл немца Янника Ханфмана (6:4, 7:6).
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