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«Доволен результатом и тем, как сыграл». Бублик — о выходе в финал турнира в Кицбюэле

«Доволен результатом и тем, как сыграл». Бублик — о выходе в финал турнира в Кицбюэле
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал выход в финал турнира АТР-250 в Кицбюэле, Австрия. В полуфинальном матче турнира казахстанец обыграл аргентинского теннисиста Томаса Мартина Этчеверри со счётом 6:3, 6:4.

Кицбюэль. 1/2 финала
24 июля 2026, пятница. 15:40 МСК
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Томас Мартин Этчеверри
31
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

«Думаю, провёл отличный матч. Считаю, что хорошо подготовился и сумел реализовать тактику, которую мы наметили перед встречей. Поэтому очень доволен и результатом, и тем, как сыграл», – сказал Бублик в интервью на корте после матча.

В финале турнира в Кицбюэле Бублик сыграет с французским теннисистом Кентеном Алисом (83-й номер рейтинга), который в своём полуфинале обыграл немца Янника Ханфмана (6:4, 7:6).

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