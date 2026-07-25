Определились участники 1/2 финала турнира АТР-250 в Эшториле

Вчера, 24 июля, состоялись матчи 1/4 финала розыгрыша грунтового турнира АТР-250 в Эшториле, Португалия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с участниками полуфинальных матчей соревнования.

Теннис. АТР-250. Эшторил, Португалия, 1/2 финала:

Люка Ван Аш (Франция) – Юго Гастон (Франция);

Александр Блокс (Бельгия) – Лучано Дардери (Италия).

Ван Аш в 1/4 финала оказался сильнее российского теннисиста Андрея Рублёва (3:6, 6:3, 6:4), Гастон обыграл португальца Тьягу Торреша (6:3, 6:4), Блокс одолел аргентинского теннисиста Романа Андреса Бурручагу (6:4, 5:7, 6:4), а Дардери со счётом 2:6, 7:5, 6:2 взял верх над Жайме Фарией (Португалия).

Турнир в Эшториле проходит с 20 по 26 июля. Призовой фонд соревнований составляет € 612 620. Действующим победителем турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач.