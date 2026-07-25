Андрей Рублёв отменил пресс-конференцию после поражения в 1/4 финала Эшторила — источник

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв отменил свою пресс-конференцию после поражения в 1/4 финала турнира АТР-250 в Эшториле, Португалия, от француза Люка Ван Аша, сообщает известный португальский журналист Хосе Моргадо. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 4:6.

«Рублёв покинул клуб и отменил свою пресс-конференцию после поражения в Эшториле», — написал Моргадо в своём аккаунте в социальной сети Х.

За выход в финал турнира в Эшториле Люка Ван Аш поспорит с соотечественником Юго Гастоном.

Турнир в Эшториле проходит с 20 по 26 июля. Действующим победителем соревнований является польский теннисист Хуберт Хуркач.