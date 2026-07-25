15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв отменил пресс-конференцию после поражения в 1/4 финала Эшторила — источник

Андрей Рублёв отменил пресс-конференцию после поражения в 1/4 финала Эшторила — источник
Комментарии

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв отменил свою пресс-конференцию после поражения в 1/4 финала турнира АТР-250 в Эшториле, Португалия, от француза Люка Ван Аша, сообщает известный португальский журналист Хосе Моргадо. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 4:6.

Эшторил. 1/4 финала
24 июля 2026, пятница. 16:10 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Люка Ван Аш
78
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш

«Рублёв покинул клуб и отменил свою пресс-конференцию после поражения в Эшториле», — написал Моргадо в своём аккаунте в социальной сети Х.

За выход в финал турнира в Эшториле Люка Ван Аш поспорит с соотечественником Юго Гастоном.

Турнир в Эшториле проходит с 20 по 26 июля. Действующим победителем соревнований является польский теннисист Хуберт Хуркач.

Материалы по теме
Рублёв не сумел дойти до полуфинала Эшторила. Серия побед россиянина прервалась
Рублёв не сумел дойти до полуфинала Эшторила. Серия побед россиянина прервалась
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android