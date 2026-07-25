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Чемпион US Open — 2020 Доминик Тим начал карьеру футболиста

Чемпион US Open — 2020 Доминик Тим начал карьеру футболиста
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Победитель US Open — 2020, австриец Доминик Тим стал футболистом, об этом сообщает издание RMC Sport.

Экс третья ракетка мира по версии АТР завершил теннисную карьеру в 2024 году из-за снижения результатов после тяжёлой травмы запястья.

На данный момент 32-летний австриец решил продолжить спортивную карьеру уже в качестве футболиста и будет выступать за «Баденер», который играет в восьмом по силе дивизионе чемпионата Австрии.

«Тренировки ещё не начались, но мы слышали, что он хороший игрок. Надеюсь, он сыграет в матчах. Ему придётся бороться за место в составе так же, как всем остальным», — отметил владелец клуба Сергей Петрович.

Доминик Тим выиграл 17 турниров категории ATP в одиночном разряде за время профессиональной карьеры в теннисе.

Кроме того, австриец дважды доходил до финала «Ролан Гаррос» и один раз сыграл в решающем матче Открытого чемпионата Австралии.

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