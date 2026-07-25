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Александр Бублик — Кентен Алис: где смотреть матч финала турнира АТР-250 в Кицбюэле

Александр Бублик — Кентен Алис: где смотреть матч финала турнира АТР-250 в Кицбюэле
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Сегодня, 25 июля, на грунтовых кортах Кицбюэля, Австрия, завершится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня за титул сразятся 11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик и представитель Франции Кентен Алис, занимающий в мировом рейтинге 83-е место. Начало встречи запланировано на 14:00 мск.

Кицбюэль. Финал
25 июля 2026, суббота. 14:00 МСК
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
1 2 3
         
         
Кентен Алис
83
Франция
Кентен Алис
К. Алис

В России официальные трансляции турниров АТР осуществляет BB Tennis. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Бублик защищает титул на турнире, будучи его прошлогодним победителем. Годом ранее в финале он одолел французского теннисиста Артура Казо (6:4, 6:3).

Сетка турнира в Кицбюэле
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