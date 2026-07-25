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В Канаде отреагировали на снятие Синнера и Джоковича с «Мастерса» в Монреале

В Канаде отреагировали на снятие Синнера и Джоковича с «Мастерса» в Монреале
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Директор «Мастерса» в Монреале Валери Тетро отреагировала на пропуск Янником Синнером и Новаком Джоковичем предстоящего турнира в Канаде, отметив, что поздние снятия спортсменов с крупных соревнований поднимают серьёзную проблему в теннисе. «Мастерс» в Монреале начнётся 2 августа.

«Конечно, мы очень огорчены, что Янник и Новак не присоединятся к нам в Монреале, особенно с учётом того, что в прошлом году они снялись с турнира в Торонто. Мы уважаем их решение и понимаем, что с таким загруженным графиком здоровье игрока остаётся приоритетом. Тем не менее частота снятий в последний момент за минувшие несколько лет поднимает широкую проблему в нашем виде спорта. «Мастерс» — флагманский турнир, и болельщики по праву ждут увидеть соревнования лучших. Мы уже ведём переговоры с АТР, чтобы вопрос был серьёзно рассмотрен. Убеждены, что в ближайшем будущем необходимы корректировки, чтобы защитить целостность наших турниров с учётом обстоятельств, с которыми сталкиваются игроки», — приводит слова Тетро журналист Михал Самульски у себя на странице в соцсети.

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