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Синнер прервал рекордную серию побед на «Мастерсах» из-за снятия с турнира в Монреале

Синнер прервал рекордную серию побед на «Мастерсах» из-за снятия с турнира в Монреале
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер не сможет продлить победную серию на «Мастерсах» до семи титулов из-за снятия с турнира в Монреале, который начнётся в Канаде 2 августа. Точная причина пропуска спортсменом соревнований неизвестна.

Победная серия итальянца на турнирах категории «Мастерс» началась в Париже в ноябре 2025 года, когда в финале турнира он одолел канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 7:6 (7:4). Далее Синнер побеждал на турнирах АТР-1000 в Монте-Карло, Мадриде, Риме, Индиан-Уэллсе и Майами. Синнер стал первым в истории игроком, выигравшим пять и более «Мастерсов» подряд.

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