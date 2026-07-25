Алькарас — лидер по доходам в теннисе от рекламных контрактов за минувшие 12 месяцев

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, по данным на 1 июля 2026 года, занимает лидирующую позицию среди теннисистов по сумме доходов, полученных от рекламных контрактов за минувший год. Аналитика приведена изданием Sportico. При составлении рейтинга учитывался период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026-го.

По информации источника, Алькарас заработал $ 44 млн. Помимо него, в тройке лидеров располагаются две американские теннисистки – Серена Уильямс ($ 40 млн) и Кори Гауфф ($ 35 млн).

Теннисисты с наибольшим доходом от рекламных контрактов, по данным Sportico, за период с 30 июня 2025 года по 1 июля 2026-го:

1. Карлос Алькарас – $ 44 млн.

2. Серена Уильямс – $ 40 млн.

3. Кори Гауфф – $ 35 млн.

4. Янник Синнер – $ 30 млн.

5. Чжэн Циньвэнь – $ 24 млн.

6. Арина Соболенко – $ 22 млн.

7. Новак Джокович – $ 21 млн.

8. Ига Швёнтек – $ 14 млн.

9. Александр Зверев – $ 6 млн.

10. Елена Рыбакина – $ 5 мл.