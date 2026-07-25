Бен Ротенберг назвал большим ударом для АТР снятие Синнера с «Мастерса» в Монреале

Известный теннисный журналист Бен Ротенберг отреагировал на новость о снятии первой ракетки мира итальянца Янника Синнера с «Мастерса» в канадском Монреале, который начнётся 2 августа.

«Честно говоря, очень печальная новость для мужского тенниса. У Синнера была единственная в жизни возможность взять все девять «Мастерсов» за год, он был уже на полпути к этому. Тот факт, что он не выступит в Монреале – сильный удар по уровню АТР», – написал Бен Ротенберг у себя на странице в соцсети.

В текущем сезоне Синнер выиграл уже пять «Мастерсов». Помимо итальянца, с турнира в Монреале снялся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович.