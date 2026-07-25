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Стали известны подробности плана Алькараса по восстановлению и возвращению в тур

Стали известны подробности плана Алькараса по восстановлению и возвращению в тур
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас по мере приближения турниров в Северной Америке – «Мастерса» в Цинциннати и US Open – планирует увеличивать игровую нагрузку, чтобы понять, позволит ли ему физическое состояние выступить на соревнованиях в США. Об этом сообщает El País со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Помимо этого, источник сообщает, что Алькарас, начавший в июне процесс реабилитации, в скором времени может начать тренировки на открытом корте у себя в академии в Мурсии. До этого теннисист был замечен за отработкой ударов лишь на площадках в помещении. Также Алькарас получил официальные мячи, которые используются на серии турниров в США, и сможет тренироваться с ними.

Напомним, Алькарас не выступает на турнирах с апреля текущего года из-за полученной травмы запястья. Испанец уже пропустил два турнира «Большого шлема» в сезоне — «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

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