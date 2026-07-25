«Директор наверняка очень зла». Морон — о снятии Синнера и Джоковича с «Мастерса» в Канаде

Известный журналист Хосе Морон, специализирующийся на теннисе, отреагировал на новость о снятии Янника Синнера и Новака Джоковича с предстоящего «Мастерса» в Монреале, который стартует 2 августа.

«Стало известно, что Синнера и Джоковича не будет на «Мастерсе» в Канаде. Их снятия присоединяются к отсутствию Алькараса. Это ужасный удар для тура. Второй год подряд не будет никого из них троих. В прошлом году директор турнира открыто пожаловалась АТР, что они платят большие деньги, а звёзды пропускают соревнования. Тот факт, что ни Синнера, ни Алькараса не будет — огромный убыток для турнира.

Насколько я знаю, Алькарас и Синнер обязывались сыграть в 2026-м. Карлос не смог из-за травмы. Что там у Янника — неизвестно, но директор наверняка очень зла, и, полагаю, её претензия будет ещё сильнее, чем год назад. В конце концов, мы всегда говорим: без суперзвёзд всё будет иначе. Следовательно, всегда стремимся построить такую экосистему, где все смогут отдохнуть и быть готовыми ко всем турнирам. Так как такой системы нет, имеем то, что имеем», — написал Морон у себя на странице в соцсети.