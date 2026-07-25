Бублик отдал болбою ракетку, проигрывая Алису в финале турнира в Кицбюэле
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик по ходу финального матча турнира категории АТР-250 в Кицбюэле отдал ракетку болбою при счёте 2:2 во втором сете. Соперником Бублика в финале является француз Кентен Алис, занимающий в мировом рейтинге 83-е место. Первая партия завершилась победой Алиса с результатом 6:4.
Кицбюэль. Финал
25 июля 2026, суббота. 14:10 МСК
11
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 6
|
|7 8
83
Кентен Алис
К. Алис
Бублик после одного из розыгрышей подозвал мальчика к себе и кинул ему ракетку, а сам отошёл в сторону. Ребёнок постоял со снарядом несколько секунд, после чего Бублик вернулся на своё место.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Бублик защищает титул на турнире, будучи его прошлогодним победителем. Годом ранее в финале он одолел французского теннисиста Артура Казо (6:4, 6:3).
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