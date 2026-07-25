Александр Бублик не смог защитить титул в Кицбюэле, проиграв в финале Кентену Алису
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог защитить титул на турнире категории АТР-250 в Кицбюэле, Австрия, проиграв в финальном матче представителю Франции Кентену Алису, занимающему в мировом рейтинге 83-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:7 (6:8).
Кицбюэль. Финал
25 июля 2026, суббота. 14:10 МСК
11
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 6
|
|7 8
83
Кентен Алис
К. Алис
По ходу матча Бублик подал навылет шесть раз, сделал одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. Алис сделал 17 эйсов, допустил три двойные ошибки, а также сумел реализовать один брейк-пойнт из шести заработанных.
Для 29-летнего Кентена Алиса титул в Кицбюэле стал дебютным в карьере на уровне АТР.
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