Александр Бублик не смог защитить титул в Кицбюэле, проиграв в финале Кентену Алису

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог защитить титул на турнире категории АТР-250 в Кицбюэле, Австрия, проиграв в финальном матче представителю Франции Кентену Алису, занимающему в мировом рейтинге 83-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:7 (6:8).

По ходу матча Бублик подал навылет шесть раз, сделал одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. Алис сделал 17 эйсов, допустил три двойные ошибки, а также сумел реализовать один брейк-пойнт из шести заработанных.

Для 29-летнего Кентена Алиса титул в Кицбюэле стал дебютным в карьере на уровне АТР.