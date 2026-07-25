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Бублик двумя словами охарактеризовал своё поражение в финале турнира в Кицбюэле

Бублик двумя словами охарактеризовал своё поражение в финале турнира в Кицбюэле
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик двумя словами описал свои эмоции от поражения в финале турнира категории АТР-250. В заключительном матче, который продолжался 1 час 34 минуты, Бублик в двух сетах проиграл французу Кентену Алису, занимающему в мировом рейтинге 83-е место (4:6. 6:7 (6:8)).

Кицбюэль. Финал
25 июля 2026, суббота. 14:10 МСК
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 6
6 		7 8
         
Кентен Алис
83
Франция
Кентен Алис
К. Алис

«Гений, #####», — написал Бублик у себя в телеграм-канале.

В финале казахстанец был в статусе защищающего титул теннисиста. Годом ранее в финале он одолел другого французского теннисиста, Артура Казо (6:4, 6:3). Для 29-летнего Алиса титул на турнире в Кицбюэле стал первым в карьере на уровне АТР.

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