Бублик двумя словами охарактеризовал своё поражение в финале турнира в Кицбюэле
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик двумя словами описал свои эмоции от поражения в финале турнира категории АТР-250. В заключительном матче, который продолжался 1 час 34 минуты, Бублик в двух сетах проиграл французу Кентену Алису, занимающему в мировом рейтинге 83-е место (4:6. 6:7 (6:8)).
Кицбюэль. Финал
25 июля 2026, суббота. 14:10 МСК
11
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|6 6
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|7 8
83
Кентен Алис
К. Алис
«Гений, #####», — написал Бублик у себя в телеграм-канале.
В финале казахстанец был в статусе защищающего титул теннисиста. Годом ранее в финале он одолел другого французского теннисиста, Артура Казо (6:4, 6:3). Для 29-летнего Алиса титул на турнире в Кицбюэле стал первым в карьере на уровне АТР.
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