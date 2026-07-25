Бублик двумя словами охарактеризовал своё поражение в финале турнира в Кицбюэле

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик двумя словами описал свои эмоции от поражения в финале турнира категории АТР-250. В заключительном матче, который продолжался 1 час 34 минуты, Бублик в двух сетах проиграл французу Кентену Алису, занимающему в мировом рейтинге 83-е место (4:6. 6:7 (6:8)).

«Гений, #####», — написал Бублик у себя в телеграм-канале.

В финале казахстанец был в статусе защищающего титул теннисиста. Годом ранее в финале он одолел другого французского теннисиста, Артура Казо (6:4, 6:3). Для 29-летнего Алиса титул на турнире в Кицбюэле стал первым в карьере на уровне АТР.