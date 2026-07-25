Бондарь вышла в финал турнира WTA-250 в Гамбурге, переиграв Аванесян в трёх сетах
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97-я ракетка мира венгерская теннисистка Анна Бондарь вышла в финал турнира категории WTA-250 в Гамбурге, Германия. В матче 1/2 финала она одолела представительницу Армении Элину Аванесян, занимающую 208-е место в рейтинге WTA, со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:2).
Гамбург (ж). 1/2 финала
25 июля 2026, суббота. 15:05 МСК
208
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|6
|6 2
|
|4
|7 7
97
Анна Бондарь
А. Бондарь
Теннисистки провели на корте 3 часа 30 минут. Бондарь пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сумела реализовать пять брейк-пойнтов из восьми. Её соперница Аванесян не сделала ни одного эйса и допустила две двойные ошибки, реализовав при этом 6 брейк-пойнтов из 19.
За титул в Гамбурге Анна Бондарь поспорит с победительницей в матче между Маяр Шериф (Египет) и Тамарой Корпач (Германия).
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