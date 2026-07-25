Беккер восхищённо отозвался о словах Клоппа после назначения на пост ГТ сборной Германии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер положительно отреагировал на назначение Юргена Клоппа главным тренером сборной Германии по футболу и его последующую речь на презентации.

«Какая речь от Юргена Клоппа на его презентации как главного тренера сборной! Я в восторге, с нетерпением жду, когда команда вновь будет играть. А каково будет игрокам, когда они получат опыт работы с ним вживую!» — написал Беккер у себя на странице в соцсети.

Последним местом работы Юргена Клоппа в роли главного тренера был «Ливерпуль». После этого он работал в структуре «Ред Булл» на руководящей должности.