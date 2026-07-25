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Беккер восхищённо отозвался о словах Клоппа после назначения на пост ГТ сборной Германии

Беккер восхищённо отозвался о словах Клоппа после назначения на пост ГТ сборной Германии
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер положительно отреагировал на назначение Юргена Клоппа главным тренером сборной Германии по футболу и его последующую речь на презентации.

«Какая речь от Юргена Клоппа на его презентации как главного тренера сборной! Я в восторге, с нетерпением жду, когда команда вновь будет играть. А каково будет игрокам, когда они получат опыт работы с ним вживую!» — написал Беккер у себя на странице в соцсети.

Последним местом работы Юргена Клоппа в роли главного тренера был «Ливерпуль». После этого он работал в структуре «Ред Булл» на руководящей должности.

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